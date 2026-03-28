Dijital hesaplar miras kalabilecek

Birçok sosyal medya platformu ve telefon üreticisi dijital mirasçı özelliğini devreye aldı. KVKK Uzman Yardımcısı Esra Esin Sarpkaya,"Facebook kişinin dijital mirasçı atamasına izin veriyor. Instagram'da ise hesap varisi yok. Anıt hesap yapılabiliyor. Google'da hesap 3 aydan 18 aya kadar hareketsiz kalırsa daha önce belirlenen varisler erişim izni hak edebiliyor. Apple 3 yıl boyunca erişim hakkı tanıyor. X'te ise ay giriş yapılmayan hesaplar kalıcı olarak siliniyor. WhatsApp'ta ise bu süre 120 gün."

TÜRKİYE'DE YARGI KARARI VAR

Dijital varlıkların mirasçılara devrine ilişkin Türkiye'de yargıya intikal eden tek bir olay bulunduğunu dile getiren Sarpkaya, "Denizli'de vefat eden kişinin eşi iCloud hesabına erişmek istiyor ve Apple'a başvuruyor. Talebinin reddedilmesi üzerine de Denizli 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde tereke tespit davası açıyor. Başvuru dilekçesinde 'iCloud hesabında yalnızca eşimin kişisel fotoğraf ve videoları yok aynı zamanda e-ticaret hesapları, hediye çekleri, kupon gibi ekonomik değeri içeren unsurlar bulunmaktadır' diyor. Mahkeme iCloud hesabına erişimin murisin özel hayatının gizliliğini ihlal edeceği gerekçesiyle davanın reddine karar veriyor. Yapılan istinaf başvurusu üzerine ise Antalya Bölge Adliye Mahkemesi, dijital mal varlığını, mirasçılara intikal edebilecekler arasında değerlendirilebileceğini kabul etti" dedi.

30 YIL SAKLANIYOR

TÜRK hukukunda ölmüş bir kişinin sağlık verisinin en az 30 yıl saklanması gerektiğine dair hüküm bulunduğunu anlatan Sarpkaya, ABD'de ise sağlık verilerinin ölümden sonra 50 yıl süre ile gizlilik kapsamında korunduğunu belirtti. Sarpkaya, bu süre sonunda verilerin kamuya açık hale geldiğini ve bilimsel amaçlı kullanılabildiğini kaydetti.