Dijital işgal kapıda: Türk medyası batılı platformların kuşatması altında! 'Bu bir milli güvenlik meselesidir..."

"DİJİTAL BİR İŞGAL ALTINDAYIZ"

Prof. Dr. Ali Murat KIRIK: Artık dijital bir işgal altındayız özellikle yerel medya kuruluşlarının ciddi bir şekilde mağdur olduğunu görüyoruz. Çünkü artık dijital platformlar sosyal medya mecraları adete Türkiye'yi kuşatmış durumda. 'Ya nasıl olsa burada ben istediğimi yaparım. Denetimsiz kontrolsüz bir alan vergi konusunda dediğim gibi vermek zorunda değilim.' Bu durum istihdam kaybına sebep olacak. Bu sefer ne yapacak yerel medya kazanamadığı için bu noktada personel çıkartması yapacak bunun yanı sıra mücadele edemeyeceği için kurumlar kapılarına kilit vurmak zorunda kalacaklar. Ama bu ne sağlayacak? Dünya'da mücadelemizi bu noktada önlemiş olacak. Çünkü zaten dijital mecralar bildiğiniz üzere Gazze-Filistin'de yaşanan olaylarda gördük Rusya-Ukrayna olaylarında gördük ve son dönemde Venezuela'da da gördük. Algoritmik bir şekilde kendi işlerine gelen çıkarlar neyse ona yönelik içerikleri sunuyorlar ve ön plana çıkarıyorlar.