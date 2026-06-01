Dijital kumpas iddianamesi kabul edildi! 9 sanığa 56 yıla kadar hapis istemi

SIFIRLANAN TELEFONDA SAHTE PROFİL TESPİTİ

İddianamede bazı cihazlarda silme ve sıfırlama bulguları da yer aldı. Cemal Demirtaş'a ait cep telefonunda Android sistem dosyalarının 18 Ocak 2026 tarihinde oluşturulduğu; bunun işletim sistemi kurulumu veya yeniden kurulumuna işaret ettiği belirtildi. Savcılık, sanığın telefonu fabrika ayarlarına döndürmüş olabileceğine ilişkin beyanını, telefonun sıfırlandığı hususunda "tevil yoluyla ikrar" (suçu dolaylı ve bahaneli bir şekilde kabul etmek) olarak değerlendirdi.



Serap Ülkü Özdemir'e ait cep telefonunda ise WhatsApp mesaj veritabanlarına ulaşılamadığı, yalnızca medya dosyalarının bulunduğu ve bu dosyaların "Trash" dizininde yer aldığı aktarıldı. İddianamede bu durumun kullanıcı tarafından manuel silmeye işaret ettiği ve WhatsApp'ın cihazdan kaldırılmış olabileceği değerlendirmesi yapıldı.



Savcılığın kişisel veri suçlamasına dayanak gösterdiği başlıklardan biri de "Saffet Karaman" isimli hesap oldu. Dosyada, bu hesapta kullanılan profil fotoğrafının müşteki Saffet Karaca'ya ait sosyal medya hesabındaki fotoğrafla aynı olduğu belirtildi. Saffet Karaca ifadesinde söz konusu hesapların kendisine ait olmadığını, bu hesapları kullanmadığını ve kendi fotoğrafıyla hesap açan kişi veya kişilerden şikâyetçi olduğunu söyledi.



Savcılık, müşteki ifadeleri, bilgi sahibi beyanları, dijital materyal inceleme raporları, sosyal medya paylaşımları ve WhatsApp yazışmalarını birlikte değerlendirerek sanıkların "iştirak/fikir ve eylem birliği" içinde hareket ettiği yönünde yeterli şüphe oluştuğu sonucuna vardı. İddianamede, sanıkların üzerlerine atılı suçlardan ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle Muğla'da uzun süredir beklenen "Dijital Kumpas" dosyası yargılama aşamasına taşındı.