Dijital tanıtımda tarihi başarı: Türkiye dünya sahnesinde zirvede!

"İSTANBUL MY LOVE": FRAGMANDA 53 MİLYON, FİLMDE 680 MİLYON BÖLÜM İZLENMESİNE ULAŞTI

Tamamı İstanbul'da çekilen ve şehrin estetik ruhunu modern bir aşk hikayesiyle buluşturan başrollerini Afra Saraçoğlu ve Engin Akyürek'in paylaştığı "İstanbul My Love", YouTube'da yayınlanmasının ardından kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Fragmanı 53 milyon izlenme elde eden yapım, film olarak ise 680 milyon görüntülenmeyle platformun en çok izlenen tanıtım içerikleri arasına girdi. Çırağan Sarayı'ndan AKM Taksim'e, Boğaz kıyılarından Beyoğlu'na uzanan sahneleriyle İstanbul'un uluslararası algısına önemli bir katkı sundu.

Dijital reklam kampanyaları kapsamında yapım, toplamda 1,5 milyar reklam gösterimi, fragman ve bölümlerde 733 milyon izlenme elde etti.