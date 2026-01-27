Dijital uyarıcıları sınırlandırın

Günlük yaşamda dikkat dağınıklığı ve odaklanma sorunları giderek artıyor. Son yıllarda TikTok, reels ve shorts gibi kısa video içeriklerinin yaygınlaşmasıyla beynin ödül sistemi sürekli uyarılıyor. Bu durum daha uzun süre dikkat gerektiren işlerde sabırsızlık, çabuk sıkılma ve zihin yorgunluğa sebep oluyor. Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Psikolog Kerem Gümüş "Gün boyunca bildirimler, mesajlar, görseller ve sürekli değişen gündemle zihnimiz adeta hiç durmadan çağrılıyor. Beyin, uzun süre tek noktada kalmaktan çok, hızlı geçişlere uyum sağlayacak şekilde çalışmaya zorlanıyor. Bu da odaklanmayı değil, dikkat dağınıklığını "normal" hâle getiriyor. Aynı zamanda tahammül eşiği de düşüyor. Dinlenmeye, durmaya alan bırakmayan yaşam biçimi, odaklanmayı zayıflatıyor. Günlük rutinlerin düzenlenmesi, ekran süresinin sınırlandırılması, uyku ve beslenme düzeninin iyileştirilmesi, dikkat kasını güçlendiren egzersizler oldukça etkili" dedi.