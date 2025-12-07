Dijital zorbalıktan korunmanın yolları

Son yıllarda sıklıkla duyduğumuz 'dijital şiddet' en hızlı büyüyen istismar şekillerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. BBC'nin yer verdiği haberde Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'ne göre dünya genelinde yapılan araştırmalar, kadınların ve kız çocuklarının yüzde 58'inin internette şiddete maruz kaldığını gösteriyor. Dijital şiddet, siber zorbalık, istismara hazırlama, kişisel bilgiye ulaşma/yayma ve yapay zekâ kullanılarak üretilen sahte içerikler gibi çok farklı biçimde görülüyor.Çevrimiçi bir şey paylaşmadan veya göndermeden önce iki kere düşünün.Özellikle adresiniz ve telefon numaranız gibi kişisel bilgileri sınırlayın.Tanıdıklarınızı sizinle ilgili kişisel bilgileri paylaşmamaları konusunda uyarın.Tüm hesaplarınızdaki coğrafi konumu devre dışı bırakın.Şüpheli veya tehditkâr hesapları bildirin.