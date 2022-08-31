Dikili Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Dikili Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Kendini denizlerin serin sularına bırakmak isteyen kampçıların en çok araştırdığı yerlerin başında denize sıfır Dikili çadır kampı yerleri geliyor. Dikili; İzmir'den yaklaşık 1.5 saat uzaklıkta, şehrin gürültüsünden uzak, berrak ve sakin denizi bulunan bir ilçedir. Dikili kamp alanları hakkında araştırma yapan kampçılar en iyi kamp yerlerini, çadır kurulacak alanları, gidecekleri yerin denize sıfır olup olmadığını ve ulaşımının nasıl sağlandığını doğru bir şekilde bilmek isterler.

Dikili Kamp Alanları

Dikili Karagöl Kamp Alanı: Çadır ile kamp yapmak için uygun olan bu bölgeye ulaşım yalnızca özel araç ile ulaşım bulunur. Bu nedenle oldukça sakin olan bu bölgede sessiz ve sakin bir kamp yapmak mümkün. İçerisinde herhangi bir işletme bulunmadığından tüm ihtiyaçlarınızı gelmeden karşılamanız gereklidir. Aşıklar Şelalesi Kamp Alanı: Nebiler Köyü'nde yer alan bu şelaleye özel araç ile ulaşım mümkün. Aracınızı bırakacağınız park alanı ücretli. Su ve tuvalet imkanı bulunan kamp alanı, şalale sesi ile huzurlu bir kamp macerası yaşamak isteyenler için ideal. Atatürk Botanik Bahçesi Kamp Alanı: Birçok faklı bitki ile rengarenk ve ferah bir ortam sunan bu kamp alanını Dikili merkeze yürüme mesafesinde yer alır. İçerisinde tuvalet, su, restoranlar bulunan bu alana araçla giriş için otopark ücreti alınır.

Denize Sıfır Dikili Çadır Kamp Yerleri