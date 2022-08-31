Dikili Kamp Alanları - En İyi, Denize Sıfır Dikili Çadır Kamp Yerleri ve Çadır Kurulacak Yerler

Dikili kamp alanları; şehir gürültüsünden uzaklaşmak, doğa ve deniz ile baş başa bir tatil yapmak isteyenler için oldukça güzel bir alternatif olarak karşımıza çıkmaktadır. Denizle iç içe kamp yapmak isteyen bireyler, denize sıfır Dikili kamp yerlerini öğrenmek için araştırma yapmalıdır. Bu araştırmada gidecekleri kamp alanında çadır kurulacak yerler ve kamp alanının sağladığı imkanları öğrenmelidir.
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Kendini denizlerin serin sularına bırakmak isteyen kampçıların en çok araştırdığı yerlerin başında denize sıfır Dikili çadır kampı yerleri geliyor. Dikili; İzmir'den yaklaşık 1.5 saat uzaklıkta, şehrin gürültüsünden uzak, berrak ve sakin denizi bulunan bir ilçedir. Dikili kamp alanları hakkında araştırma yapan kampçılar en iyi kamp yerlerini, çadır kurulacak alanları, gidecekleri yerin denize sıfır olup olmadığını ve ulaşımının nasıl sağlandığını doğru bir şekilde bilmek isterler.
Dikili Kamp Alanları
Dikili Karagöl Kamp Alanı: Çadır ile kamp yapmak için uygun olan bu bölgeye ulaşım yalnızca özel araç ile ulaşım bulunur. Bu nedenle oldukça sakin olan bu bölgede sessiz ve sakin bir kamp yapmak mümkün. İçerisinde herhangi bir işletme bulunmadığından tüm ihtiyaçlarınızı gelmeden karşılamanız gereklidir.
Aşıklar Şelalesi Kamp Alanı: Nebiler Köyü'nde yer alan bu şelaleye özel araç ile ulaşım mümkün. Aracınızı bırakacağınız park alanı ücretli. Su ve tuvalet imkanı bulunan kamp alanı, şalale sesi ile huzurlu bir kamp macerası yaşamak isteyenler için ideal.
Atatürk Botanik Bahçesi Kamp Alanı: Birçok faklı bitki ile rengarenk ve ferah bir ortam sunan bu kamp alanını Dikili merkeze yürüme mesafesinde yer alır. İçerisinde tuvalet, su, restoranlar bulunan bu alana araçla giriş için otopark ücreti alınır.
Denize Sıfır Dikili Çadır Kamp Yerleri
Hayıtlı Koyu Kamp Alanı: Bu koy İzmir şehir merkezinden 108 km uzaklıktadır. Bölgenin en sakin plajlarından bir tanesi olan Hayıtlı'da deniz ve doğanın içerisinde sakin bir kamp yapabilirsiniz. Ancak burada market, tuvalet ve duş gibi imkanlar yoktur.
Pissa Koyu Kamp Alanı: Pissa koyu, Dikili merkeze 12 km uzaklıkta bulunur. Bademli koyunun muhteşem plajların biri olan bu yere yalnızca özel araç ile ulaşım sağlanır. giriş ve şezlongların ücretli olduğu bu yerde tuvalet ve duş gibi imkanlar bulunur. Denize sıfı bu kamp alanında çadırınızı kurabilir ya da karavan kampı yapabilirsiniz.
Killik Koyu Kamp Alanı: Dikili, bademki Koyu'nda bulunan bu kamp alanında beyaz bir kayaç yapısı vardır. Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan bu plajda ücretsiz çadır kampı yapılabilir.
Zindancık Koyu Kamp Alanı: Dikili ilçe merkezine 10 km uzaklıkta olan bu alan sakin ve berrak denizi ile denize sıfır kamp yapmak isteyen bireyler için güzel bir alternatif. Girişi ücretsiz olan bu alanda duş ve tuvalet gibi imkanlar maalesef yok.
Çandarlı Cennet Tepe Piknik Ve Kamp Alanı: Dikili'nin güneyinde bulunan Çandarlıda yer alan kamp alanı Dikili merkeze 18 km uzaklıktadır. Deniz ve kumun tadını çıkarmak, deniz manzarası ile kamp yapmak için oldukça güzel bir mekandır. İçerisinde duş, tuvalet ve çeşme gibi imkanlar bulunmayan bu alana girişler ücretsizdir.
Şamlıgöl Piknik ve Kamp Alanı: Bademli'de denize sıfır konumda bulunan bu kamp alanında tuvalet, elektrik, duş ve çadır kurulabilecek alanlar mevcut. Girişleri ücretsi olan bu alanda yiyecek ve içecek hizmeti bulunmadığından alana gelmeden önce temin edilmesi gereklidir.