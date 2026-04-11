Dikili’de 120 milyonluk satış! CHP’li Dikili Belediyesi yine satıyor...

Bu güne kadar çok sayıda taşınmazı deyim yerindeyse haraç-mezat satan CHP'li Dikili Belediyesi bu sefer de mülkiyetinde bulunan 18 taşınmazı ihale ile satışa çıkardı.

İHALE 30 NİSAN'DA

Dikili Belediyesi tarafından yayımlanan ihale ilanına göre; arsa, kargir bina ve tarla vasfındaki taşınmazlar, 30 Nisan 2026 tarihinde düzenlenecek ihalelerle satışa sunulacak.

17 AÇIK 1'İ KAPALI İHALE

İsmetpaşa, İslamlar, Çandarlı ve Kızılçukur mahallelerinde yer alan 17 taşınmaz açık artırma usulüyle satışa çıkarılırken, Kızılçukur Mahallesi'nde bulunan ve en yüksek bedelli taşınmazı olan tarla için ise kapalı zarf usulü uygulanacak.

120 MİLYON KASAYA GİRECEK

Satışların gerçekleşmesi durumunda belediye kasasına 120 milyon TL girecek. İsmetpaşa Mahallesi'nde 405 ile 438 metrekare arasında değişen 6 arsanın muhammen bedelleri 4 milyon 950 bin TL ile 5 milyon 250 bin TL arasında belirlendi.

ARSA VE TARLALAR

İslamlar Mahallesi'nde satışa sunulan 7 parselde ise fiyatlar 3 milyon 500 bin TL'den başlayarak 5 milyon 300 bin TL arasında değişiyor. Çandarlı Mahallesi'nde yer alan 274 ile 338 metrekare büyüklüğündeki 2 arsa 4 milyon 500 bin TL ile 8 milyon TL arasında değişen bedellerle ihaleye çıkacak. Aynı mahallede bulunan 46 metrekarelik kargir bina için belirlenen muhammen bedel ise 5 milyon 750 bin TL oldu.

40 MİLYONLUK TARLA

Kızılçukur Mahallesi'nde bulunan 53,7 dönümlük tarla, 40 milyon 500 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.