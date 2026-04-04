Dikili'de aniden etkisini artıran şiddetli yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kısa sürede bastıran sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla kaplanırken, yollarda oluşan birikintiler hem yayalara hem de sürücülere zor anlar yaşattı.

Dikili'de sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi



Yağışın şiddetini artırmasıyla bazı bölgelerde su seviyesi kaldırım boyuna ulaşırken, bu durum hem yayaların yürüyüşünü zorlaştırdı hem de trafikte aksamalara yol açtı; ana arterler ve ara sokaklarda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da olumsuz hava şartlarına karşı kendi imkanlarıyla korunmaya çalıştı.