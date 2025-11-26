Dikili'ye TOKİ Müjdesi! 1001 konutluk projeye "ÇED Olumlu" kararı

İzmir'in Dikili ilçesi, Uzunburun Mahallesi'nde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilmesi planlanan dev konut projesinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Proje için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) dosyası, 20 Kasım 2025 tarihinde "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararı alarak onaylandı. Karar Dikili'de bir an önce TOKİ Konutlarının inşa edilmesini bekleyen vatandaşlar arasında büyük sevinçle karşılandı.

1001 ADET DAİRE İNŞA EDİLECEK

Toplamda 1001 adet konut, iki adet 5 dükkanlı ticaret merkezi, bir adet 24 derslikli ilkokul ve bir adet cami inşaatını kapsayan proje, altyapı ve çevre düzenlemesi işleriyle birlikte yaklaşık 14.82 hektarlık bir alanı kapsayacak. Projenin maliyetinin ise 3 milyar TL'nin üzerinde olduğu belirtiliyor.

112 BLOKTAN OLUŞACAK

Dikili Uzunburun'da hayata geçirilecek olan proje bölgenin konut ihtiyacını karşılamayı ve plansız şehirleşmenin önüne geçmeyi hedefliyor. Toplam 112 blok olarak planlanan kompleks, sadece konutlardan oluşmuyor, aynı zamanda bölge halkının sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek sosyal donatı alanları da proje kapsamında yer alıyor.

PROJE KAPSAMINDA NELER İNŞA EDİLECEK?

Dikili'deki proje; 1001 adet daire (2+1 ve 3+1 tiplerinde), 9 adet kapıcı dairesi, 1 adet 24 derslikli ilkokul ve 1 adet cami ile 2 adet ticaret merkezi (toplam 10 dükkan) kapsıyor. Yine proje kapsamında 5 kişi kapasiteli paket arıtma tesisinin yapımı öngörülüyor. Tüm bunlara ilave olarak proje kapsamında yağmur suyu ve içme suyu depoları inşa edilecek. Her konutta 4 kişinin yaşaması planlanan toplu konutların inşaatı bir terslik olmazsa 36 ayda tamamlanacak. Konutların tamamlanması ile birlikte bölgedeki gecekondulaşma eğilimi azalacak, dar gelirli vatandaş uygun koşullarda depreme dayanıklı konut sahibi olacak.