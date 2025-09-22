Dikkat çeken bulgu: Sebzeler de balıklar gibi mikroplastikleri emiyor

İngiltere'de yapılan yeni bir çalışma, sebzelerin mikroplastikleri emebildiğini ortaya koydu. Plymouth Üniversitesi'nden araştırmacılar, yetiştirme sürecinde bitkilerin yenilebilir kısımlarının, topraktaki parçacıkları emebileceğini keşfetti. Bir santimetrenin milyonda biri kadar küçük bir çapa sahip nanoplastikler, turplarda tespit edildi. Uzmanlar, çok küçük olmaları nedeniyle bu plastiklerin köklerden girip bitkiye yayılabileceğini ilk kez saptadı. Daha önceki araştırmalarda yumuşakçalarda ve balıklarda da nanopartiküller bulunması, bunların besin zinciri boyunca ilerleyip birikebileceğini göstermişti.