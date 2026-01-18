Dikkat eksikliği küresel kriz

Günümüzde çocukların ellerinden düşürmediği tabletler ve telefonlar, beyin gelişimlerini şekillendiren bir unsura dönüştü. Özellikle sosyal medyanın sunduğu hızlı içerik tüketimi, çocukların dikkat sürelerini aşağı çekerken Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) teşhislerindeki küresel artışı da beraberinde getiriyor. Sosyal medyanın yarattığı "dikkat dağınıklığı" sarmalından kurtulmak ve olası bir DEHB tablosunu ağırlaştırmamak için ebeveynlere şu somut adımlar öneriliyor:KADEMELİ EKRAN SÜRESİ YÖNETİMİ: Ekran süresinitamamen yasaklamak yerine yaş gruplarına göre sınırlandırmak daha etkili sonuçlar veriyor."SIKILMAYA" ALAN TANIYIN: Çocukların her boş anını telefonla doldurmasına izin vermeyin. Beynin yaratıcılık ve derin odaklanma kasları, ancak dış uyarandan mahrum kalındığında gelişmeye başlıyor.MAVİ IŞIK VE UYKU DÜZENİ: Yatmadan en az bir saat önce ekranla teması kesmek beynin uyku hormonu olan melatonin salgılamasını sağlıyor.