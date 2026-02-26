Haberler Yaşam Haberleri Dikkat! Evinizde casus olabilir
Giriş Tarihi: 26.02.2026

Dikkat! Evinizde casus olabilir

ABD merkezli Verge sitesindeki habere göre İspanyol bir yazılım mühendisi, dünya genelinde yaklaşık 7 bin akıllı robot süpürgeyi hackledi. Sammy Azdoufal isimli mühendisin binlerce robotu uzaktan kontrol etmeye başladığı belirtildi. Mühendis, cihazların canlı kamera görüntülerine, konumlara ve ses akışına erişebildiğini, ayrıca süpürgelerden 100 binden fazla mesaj topladığını belirtti. Bu durum bir kez daha akıllı yani internet bağlantılı ev cihazlarındaki ciddi bir güvenlik açığını gündeme taşıdı.

