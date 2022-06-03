DİKKAT! Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi MEB: 2022 yılı öğretmenlerin yer değiştirme takvimi yayımlandı!

Öğretmenlerin yer değiştirme takvimi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan duyuru kapsamında; iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta ilan edilecek. İşte 2022 yılı öğretmenlerin yer değiştirme takviminin tamamı!
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINCA (MEB), KADROLU ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI İLE İLGİLİ FLAŞ BİR DUYURU YAPTI!
İl içi isteğe bağlı yer değiştirmeler için başvurular 4-8 Temmuz'da alınacak ve atamaların valiliklerce gerçekleştirilmesiyle sonuçların ilanı, 19 Temmuz'da açıklanacak İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerde başvurular, 25-29 Temmuz'da alınacak ve atamalar 1 Ağustos'ta belli olacak.
Aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı yer değiştirmeler için ise başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 5-11 Ağustos'ta, tercihlerin yapılması ve onay süreci ise 15-19 Ağustos'ta yapılacak. Atamaların ilanı da 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.