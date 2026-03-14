Dil Ucu sınır kapısı yeniden açıldı

Sınır kapıların açılmasıyla birlikte bölgede oluşan tır yoğunluğu da azalmaya başladı. İran'dan Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne düzenlenen İHA saldırılarının ardından kapatılan Culfa ve Dilucu sınır kapıları yapılan değerlendirmeler sonrası yeniden açıldı.

Sınır kapıların açılmasıyla birlikte bölgede oluşan tır yoğunluğu da azalmaya başladı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 5 Mart'ta İran topraklarından Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu. İHA'lardan birinin Nahçıvan'daki uluslararası havalimanına, diğerinin ise Şekerabad köyündeki okul binasının yakınına düştüğü bildirildi. Saldırılarda havalimanı binasında hasar meydana gelirken, 4 sivilin yaralandığı açıklandı.

Olayın ardından İran'ın Bakü Büyükelçisi Mücteba Dermiçilu Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak protesto notası verildi. Saldırı sonrası Nahçıvan ile İran arasındaki ana geçiş noktası olan Culfa (Jolfa) kentindeki Culfa Sınır Kapısı geçici olarak kapatıldı ve sınırda giriş çıkışlar durduruldu. Bunun üzerine Türkiye'den Nahçıvan'a da tır girişleri durduruldu. Bu süreçte sınır hattında tır yoğunluğu oluştu. Yetkililerin yaptığı değerlendirmelerin ardından sınır kapısı yeniden açıldı. Kapının açılmasıyla birlikte tır geçişleri de tekrar başladı.