Dilan Aslan cinayetinde flaş gelişme: Cani kocanın cezası belli oldu... Dilan’ın annesi ‘Yaşasın adalet’ diyerek bağırdı!

'CİNAYETİ İŞLEMEDİM'

Sanık Abdulvahap Aslan, savunmasına cinayeti işlemediğini savunarak, Ben eşimin ardından Diyarbakır'a geldim. 5 aydır eşim Diyarbakır'daydı. Eşime tokat dahi atmadım. Pişmanım. Fakat cinayeti işlemedim. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık avukatı Servet Dinler ise "Düşmanca bir tavırla ifadeleri alınan tanıklar var. Bunlar görgüye dayalı tanıklar değil. Bu tanık beyanları tarafsız değerlendirilemez. İftira niteliğindedir. Çok açık bir şekilde müvekkilime iftira atılıyor. Polisler olay yerinde boğuşma ve kavgaya yönelik hiçbir iz bulmamış. Çocuk bile uyur vaziyette olduğu için amcasına teslim edilmiştir. Fiziki bir şekilde boğuşmanın olmadığı çok açıktır. Cinayet işlemeden önce müvekkilimin eldiven taktığını gösterip, cinayeti işlediği iddiası mümkün değildir. Bu hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu iftirayı atan müvekkilimin öz evladıdır. Dosyada müvekkil aleyhine yapılan tüm değerlendirmeler düşmanlık hissiyle alınmıştır. Dosyada 'Seni öldüreceğim' cümlesi ses kayıtlarında yoktur. Müvekkilin tahliyesini talep ediyorum" diye