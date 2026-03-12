Dilan Aslan cinayetinde korkunç detaylar: Cani eş katledip intihar demişti! ‘Eldiven takıp seni öldüreceğim’

'DARP İZLERİNİ MAKYAJLA GİZLERDİ'

Duruşmada pedagog eşliğinde dinlenen çiftin oğlu R. ise annesinin uzun süre şiddet gördüğünü öne sürerek, "Annem gözleri parlayan bir kadındı. Makyaj ile darp izlerini gizlemeye çalışıyordu. Bana bir keresinde 'Baban bana iftira atıyor. Yastığımızın altında silah var. Gece çıkarıp silahın kabzasıyla sırtıma ve bacağıma vuruyor' dedi. Annemi döverken kardeşim 'niye dövüyorsun' diye sorunca 'seni de öldürürüm' diyormuş" ifadelerini kullandı.

'ANNENİ DE SENİ DE ÖLDÜRÜRÜM'

Çiftin kızı A. da babasının kendisini ve annesini tehdit ettiğini ileri sürerek, "Babam beni de tehdit etti. 'Anneni de öldürürüm, seni de öldürürüm' dedi. Beni saatlerce odaya kilitleyip dövdü. 'Görüntüdeki kişi senin annen, bunu itiraf edeceksin' diyerek baskı yaptı. Bunun için para bile teklif etti. Babamın anneme silah doğrulttuğunu da gördüm. Ağzına silah dayayıp 'bu adamlarla konuşacaksın' diyordu. Telefona yüklediği program ile takip de ediliyorduk. Annemin telefonunu alıyordu, masanın üstüne koyuyordu. 'Bakın ben annenizin telefonu kapalıyken bile kamerasına erişebiliyorum' diyordu. Bu programı bir arkadaşına 150 bin TL karşılığında yaptırmıştı, her ay 7 bin TL ödüyordu. Babamın bir tane deri eldiveni vardı" dedi.

'ELDİVEN TAKIP ÖLDÜRECEĞİM'

Kızları E. de pedagog eşliğinde verdiği ifadesinde, "Ben fiziksel bir şiddete uğramadım, genelde ablam karşılaşıyordu. Ben küçük kardeşimi sakinleştiriyordum. Arada konuşurken 'seni öldüreceğim, eldivenimi takacağım, iz bırakmayacağım, bodruma gömeceğim' dediğini duydum. Annem sağ elini kullanırdı. Ayrıca bir gün hasta olup okula gidemediğim için annemi dövmüştü. Ben hatta ses kaydı da aldım" diye konuştu.