Dilan Aslan cinayetinde yeni detaylar: Acılı anne konuştu: "Benim kızıma işkence ediyordu" Cani eş katledip intihar demişti!

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, davanın ikinci duruşması görüldü. Duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, Dilan Aslan'ın eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle 26 Aralık 2024'te çocuklarını da alarak İstanbul'dan Diyarbakır'a geldiği, sanığın da ardından kente geldiği belirtildi. Aile büyüklerinin araya girmesiyle tarafların yeniden bir araya geldiği ancak sık sık tartıştıkları kaydedildi. Mütalaada, sanığın izlediği bir videodaki kadının eşi olduğunu düşündüğü, bu konuyu saplantı haline getirdiği ve eşini, 'Seni öldüreceğim, bunu da bütün akrabalarıma namus davası diyeceğim' sözleriyle tehdit ettiği ifade edildi.

Savcı, olay günü tarafların bayram ziyaretlerinin ardından eve döndüklerini, gece saatlerinde yaşanan tartışma sırasında sanığın kendisine ait silahla eşine ateş ederek öldürdüğünü değerlendirdi. Mütalaada, olayın ardından sanığın 5 yaşındaki oğlunu ve eşini evde bırakarak valizleriyle ayrıldığı, daha sonra akrabasını arayarak durumu haber verdiği belirtildi.

Mütalaada sanığın, 'Kadın olan eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, '6136 Sayılı Kanun'a muhalefet' suçundan ise ayrıca cezalandırılması talep edildi.