Dilan Çıtak kimdir, annesi ve sevgilisi kim? İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak şarkıları, hayatı ve biyografisi

Dilan Çıtak şarkıları ile programa renk katarken ünlü şarkıcının hayatı hakkında merak edilen sorular yanıt aramaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde nişanlanan ünlü isim güçlü sesi ile babasına benzetiliyor. Bu noktada "Dilan Çıtak kimdir, kaç yaşında, nereli?" soruları araştırılmaya başlandı. Müziğin birçok alanında eğitimli olan genç şarkıcı şimdilerde evlilik telaşında. Peki, Dilan Çıtak annesi kim, sevgilisi kim? İşte detaylar…
DİLAN ÇITAK KİMDİR?
2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu olan Dilan Çıtak Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okudu. Şanın yanı sıra keman ve piyano dersleri aldı. 2 sene keman; 4 sene piyano çaldı. Lise eğitimi boyunca koro ve müzikallerde yer aldı.
Dilan Çıtak, 2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika'ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. (Harper's Ferry,Wally's Cafe,939 Cafe). Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış "The Julliard School"dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı.
Bir yıllık dil ve müzik eğitimi sonrasında Türkiye'ye dönüş yaptı. İTÜ İngilizce müzikoloji bölümünü kazanarak eğitimine bu alanda devam etti. Sanat okulunda Keman ve Piyano hocalığı yapıyor. Kendi projesi olan SOUL SENSATION band'in solistliği ve İskender Paydaş'ın "Zamansız Şarkılar" projesinde de vokal olarak yer almıştı.
Dilan Çıtak sevgilisi Levent Dörter ile geçtiğimiz günlerde nişanlandı. Çiftin yüzüklerini İbrahim Tatlıses kesti.