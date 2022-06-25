Dilan Çıtak kimdir, annesi ve sevgilisi kim? İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak şarkıları, hayatı ve biyografisi

DİLAN ÇITAK KİMDİR?

2 Aralık 1989 İstanbul doğumlu olan Dilan Çıtak Pera Güzel Sanatlar Lisesi Müzik bölümünde yarı burslu olarak okudu. Şanın yanı sıra keman ve piyano dersleri aldı. 2 sene keman; 4 sene piyano çaldı. Lise eğitimi boyunca koro ve müzikallerde yer aldı.

Dilan Çıtak, 2011'de dil ve müzik eğitimi için Amerika'ya gitti. "Berklee College Of Music" öğrencilerinden oluşan çeşitli ekiplerle büyük sahnelerde konserler verdi. (Harper's Ferry,Wally's Cafe,939 Cafe). Kendi alanında bir çok başarıya imza atmış "The Julliard School"dan mezun Amerikalı bir vokal hocası ile vokal çalışmaları yaptı.