Dilan Çıtak kimdir, kaç yaşında? Survivor 2026 Ünlüler & All Star yarışmacısı Dilan Çıtak hayatı ve kariyeri

Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda tamamlayan Dilan Çıtak, 2011 yılında müzik ve dil alanında kendini geliştirmek amacıyla Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Yaklaşık bir yıl ABD'de kalan sanatçı, bu süreçte Berklee College of Music öğrencileriyle birlikte konserler verdi.

Özel hayatında da müzikle ortak bir paydada buluşan Dilan Çıtak, kendisi gibi şarkıcı olan Levent Dörder ile 11 Ekim 2022 tarihinde evlendi.