Dilan: Yaşamak istiyorum

Adana'da yaşayan biyolog Dilan Öztürk (32), şiddet gördüğü Ali K. ile 3 yıl önce boşandı. Tehditlere maruz kalınca da hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Öztürk, geçen 26 Mart'ta okula götürmek için evden çıkardığı çocukları A.K. (5) ile Ş.K.'nın (7) gözleri önünde, eski eşi tarafından bacaklarından vuruldu. Polise "Kazayla oldu" diyen saldırgan tutuklandı. Evliliğinin ikinci ayından itibaren hem psikolojik hem de fiziki şiddete maruz kaldığını söyleyen Dilan Öztürk, "Aynı zamanda aldatıldım. Hayatında başka biri olduğunu ve onunla evlenmek istediğini söyledi. Boşanma aşamasındayken, çocuklarımın yanında bana kafa atarak bayılttı. Telefonumu, açmadığımda 10 kere arar, kapıma birilerini gönderirdi. Olay günü çocukları arkadaşıma bırakmamı istedi, ben de okula götüreceğimi söyledim. Çocukları hazırlayıp aşağı indiğimde, karşıma çıkıp 'Şimdi seni öldüreceğim' deyip bacaklarıma ateş etti. Sonrasında silahı başıma doğrulttu. Ancak komşumuz araya girince ateş edemedi. Çocuklarda travma oluştu. Çocuklarımın ve kendimin can sağlığından endişe duyuyorum. Çocuklarımı yetiştirebilmek için yaşamak istiyorum" dedi.