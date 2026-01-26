Dilan’ın intihar notunu katili yazdı

İzmir'de evinde asılı bulunan ve intihar ettiği düşünülen Dilan Geyik'in (18) cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Yapılan incelemede, genç kızı, erkek arkadaşı Mustafa Bingöl'ün (27) öldürdüğü belirlendi. Bingöl'ün, genç kızı boğduktan sonra bir not yazıp olaya intihar notu süsü verdiği belirlendi. Tutuklanan Bingöl, cezaevinde intihar etti. Bornova'da 12 Aralık 2025'te, polis ekipleri bir evde, Dilan Geyik'in cesedini holdeki demire asılı olarak buldu. Ekipler, Geyik'in duruş pozisyonu ile iple bağlı olduğu demirin konumunu şüpheli buldu. Geyik'in erkek arkadaşı Mustafa Bingöl'ün çelişkili ifadeleri üzerine ekipler, olayın intihar gibi gösterilmeye çalışıldığını değerlendirdi. Kurulan özel ekip, toplam 450 saatlik görüntü izledi.Şüpheli Mustafa Bingöl'ün ifadesinde, olay günü binaya 1 kez geldiğini söylemesine karşın kamera kaydında 4 kez girip çıktığı görüldü. Yine şüphelinin, olayın olduğu saatlerde kendisinin işlettiği börekçi dükkânında değil, binanın içinde bulunduğu tespit edildi. Genç kızın intiharından önce bırakılan notun da Bingöl tarafından yazıldığı belirlendi. Polis, ikili arasında kıskançlık nedeniyle sık sık tartışma yaşandığını belirledi. Tutuklanan Bingöl, 22 Aralık'ta cezaevinde intihar etti.