Dilara Ne Demek? Dilara İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor Mu?

Son yıllarda kız çocukları için ilgi çeken isimlerden bir tanesi olan Dilara ismi, hem Türkçe hem de Farsça kökenli bir dil olarak karşımıza çıkmaktadır. 2 kökeni bulunan bu ismin anlamı ise "gönül çalan, gönül alan" olarak bilinmektedir.

DİLARA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Dilara ismi ülkemizde kız çocukları için sık sık tercih edilen isimlerden bir tanesidir. Bu ismin sık tercih edilmesinin nedenleri arasında bu ismin güzel anlamı, güzel söyleniyor olması ve farklı isimler ile birlikte kullanılabiliyor olması yer almaktadır. Dilara isminin anlamı karşımıza şu şekilde çıkmaktadır: "gönül alan", "gönül dinlendiren" ve "gönül süsleyen". Dilara ismine sahip insanlar genellikle sanatsal olarak yetenekli kişilerdir, duygusallardır ve genelde romantik kişiliklere sahiplerdir.

DİLARA İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Pek çok ebeveynin son dönemlerde sıkça tercih ettiği isimlerden bir tanesi de Dilara ismi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dilara ismi anlamı sebebi ile ve hoş söylenmesi sebebi ile dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır. Bu isim hakkında merak edilen sorular arasında Dilara isminin Kur'an'da geçip geçmediği de yer almaktadır. Dilara ismi Kur'an'da geçen bir isim değildir.

DİLARA İSMİNİN KÖKENİ NEDİR?

Dilara ismi anne ve baba adaylarının hakkında pek çok araştırma yaptığı isimler arasında yer almaktadır. Araştırma sorularının arasında ise bu ismin kökeninin ne olduğu da bulunmaktadır. Dilara isminin kökeni Farsça ve Türkçe iki dik olarak karşımıza çıkmaktadır.

DİLARA NE DEMEK?

Bazı isimler anne ve baba adaylarının dikkatlerini diğer isimlerden daha çok çekmektedir. Bu isimler arasında Dilara ismi de yer almaktadır. Dilara'nın ne demek olduğu Türk Dil Kurumunda karşılık bulmamaktadır. Fakat bu ismin anlamı "gönül çalan, sevgili" şeklinde karşımıza çıkar.