Haberler Yaşam Haberleri Dilber Ay kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? Büşra Pekin'li Dilberay filmi oyuncuları ve konusu
Giriş Tarihi: 1.12.2025 19:20

Dilber Ay kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? Büşra Pekin'li Dilberay filmi oyuncuları ve konusu

Türk halk müziğinin eşsiz seslerinden, efsane sanatçı Dilber Ay, hayat hikayesi ve güçlü sesiyle gönüllerde taht kurdu. Vefatının ardından çekilen ve hayatını konu alan Dilberay filmi, bu akşam 30 Kasım 2025 Pazar günü ATV ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Peki, zorlu yaşamıyla tanınan Dilber Ay kimdir, ne zaman ve nasıl öldü? Filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte merak edilen tüm detaylar...

Dilber Ay kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? Büşra Pekin’li Dilberay filmi oyuncuları ve konusu

Derin, hüzünlü sesiyle dinleyenleri derinden etkileyen sanatçı Dilber Ay'ın hayatı, mücadele, yoksulluk ve başarı hikayeleriyle doludur. Ölümünün üzerinden yıllar geçse de sesi ve kişiliği unutulmayan sanatçının hayatını konu alan biyografik film, televizyon izleyicisiyle buluşuyor. ATV'de yayınlanacak Dilberay filmi öncesinde, sanatçının hayatına, ölümüne ve filmin perde arkasına dair tüm detaylar şöyle:

DİLBER AY KİMDİR?

Gerçek adı Dilber Karakaş olan Dilber Ay, 1 Ocak 1956 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde doğdu. Ailesinin göç etmesiyle çocukluğunun büyük bir kısmı Kahramanmaraş, Ankara ve Düzce gibi farklı şehirlerde geçti.

Çocuk yaşta evlendirilen ve zorlu bir yaşam mücadelesi veren Dilber Ay, sesinin güzelliği sayesinde küçük yaşlarda sahne almaya başladı. Düğünlerde ve yerel eğlencelerde şarkı söyleyerek müzik dünyasına adım attı.

1970'li yıllarda TRT radyolarında deneme sınavlarına girdi ve başarılı oldu. Ardından çıkardığı plaklar ve kasetlerle kısa sürede ün kazandı. Özellikle arabesk ve halk müziği türündeki eserleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. "Zorunda mıyım?", "Tavukları Pişirmişem" ve "Hava Nasıldı?" gibi şarkılarıyla hafızalara kazındı.

DİLBER AY NE ZAMAN VE NASIL ÖLDÜ?

Yaşamını Düzce'de bulunan ikametinde geçiren Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi sonucu 29 Nisan 2019 tarihinde Ankara'daki bir hastanede 63 yaşında öldü. Cenazesi 30 Nisan 2019'da Düzce'ye getirilerek şehir mezarlığında defnedildi.

DİLBERAY FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

"Dilberay" adını taşıyan film, 4 Şubat 2022 tarihinde vizyona girdi.

Film, sanatçının hayatının geçtiği farklı coğrafyalarda, ağırlıklı olarak Adana, Sakarya ve İstanbul gibi şehirlerde çekildi.

Filmde Dilber Ay'ı, başarılı oyuncu Büşra Pekin canlandırdı. Dilber Ay'ın hayat hikayesinin anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda şu isimler var:

Büşra Pekin

Ayberk Pekcan

Nursel Köse

Zeliha Kendirci

Deniz Hamzaoğlu

Selen Uçer

ARKADAŞINA GÖNDER
Dilber Ay kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? Büşra Pekin'li Dilberay filmi oyuncuları ve konusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz