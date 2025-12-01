Dilber Ay kimdir, kaç yaşında, ne zaman öldü? Büşra Pekin’li Dilberay filmi oyuncuları ve konusu

DİLBER AY KİMDİR?

Gerçek adı Dilber Karakaş olan Dilber Ay, 1 Ocak 1956 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde doğdu. Ailesinin göç etmesiyle çocukluğunun büyük bir kısmı Kahramanmaraş, Ankara ve Düzce gibi farklı şehirlerde geçti.

Çocuk yaşta evlendirilen ve zorlu bir yaşam mücadelesi veren Dilber Ay, sesinin güzelliği sayesinde küçük yaşlarda sahne almaya başladı. Düğünlerde ve yerel eğlencelerde şarkı söyleyerek müzik dünyasına adım attı.