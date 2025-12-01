Dilber Ay kimdir, kaç yaşında, ne zaman ve nasıl öldü? Büşra Pekin’li Dilberay filmi ne zaman çekildi?

Derin, hüzünlü sesiyle dinleyenleri derinden etkileyen sanatçı Dilber Ay'ın hayatı, mücadele, yoksulluk ve başarı hikayeleriyle doludur. Ölümünün üzerinden yıllar geçse de sesi ve kişiliği unutulmayan sanatçının hayatını konu alan biyografik film, televizyon izleyicisiyle buluşuyor. ATV'de yayınlanacak Dilberay filmi öncesinde, sanatçının hayatına, ölümüne ve filmin perde arkasına dair tüm detaylar şöyle:
Gerçek adı Dilber Karakaş olan Dilber Ay, 1 Ocak 1956 tarihinde Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde doğdu. Ailesinin göç etmesiyle çocukluğunun büyük bir kısmı Kahramanmaraş, Ankara ve Düzce gibi farklı şehirlerde geçti.
Çocuk yaşta evlendirilen ve zorlu bir yaşam mücadelesi veren Dilber Ay, sesinin güzelliği sayesinde küçük yaşlarda sahne almaya başladı. Düğünlerde ve yerel eğlencelerde şarkı söyleyerek müzik dünyasına adım attı.
1970'li yıllarda TRT radyolarında deneme sınavlarına girdi ve başarılı oldu. Ardından çıkardığı plaklar ve kasetlerle kısa sürede ün kazandı. Özellikle arabesk ve halk müziği türündeki eserleriyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. "Zorunda mıyım?", "Tavukları Pişirmişem" ve "Hava Nasıldı?" gibi şarkılarıyla hafızalara kazındı.
Yaşamını Düzce'de bulunan ikametinde geçiren Dilber Ay, geçirdiği kalp krizi sonucu 29 Nisan 2019 tarihinde Ankara'daki bir hastanede 63 yaşında öldü. Cenazesi 30 Nisan 2019'da Düzce'ye getirilerek şehir mezarlığında defnedildi.
"Dilberay" adını taşıyan film, 4 Şubat 2022 tarihinde vizyona girdi.
Film, sanatçının hayatının geçtiği farklı coğrafyalarda, ağırlıklı olarak Adana, Sakarya ve İstanbul gibi şehirlerde çekildi.
Filmde Dilber Ay'ı, başarılı oyuncu Büşra Pekin canlandırdı. Dilber Ay'ın hayat hikayesinin anlatıldığı filmin oyuncu kadrosunda şu isimler var:
Büşra Pekin
Ayberk Pekcan
Nursel Köse
Zeliha Kendirci
Deniz Hamzaoğlu
Selen Uçer