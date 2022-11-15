Olayı incelediğimde 2 kişinin birlikte tatile çıktığını, hatta doğum günü kutlaması gibi özel bir seyahat planı yaptıklarını görüyorum. Dilek Hanım ve sevgilisinin aynı kamaralarda kaldığını varsayarsak kayıp durumunun bildirilmemesini çok şüpheli buluyorum. Çünkü yolcu gemilerinde sık sık gün içi etkinlikler, eğlenceler düzenlenir, herkes birbirleriyle iletişim halindedir. Birbirlerinden haber alamayan kişiler ön büro kısmına haber verip anons yaptırırlar. Yani kayıp haberinin 20 saat sonra verilmesi kafa karıştırıcı.

Olayın bildirilmesi sonrasındaki inceleme kısmına en az 2 departman dahil olmuştur. Biri gemi güvenlik departmanıdır. Güvenlik görevlileri, yardımcı amirler ve güvenlik zabiti çalışanlarından oluşurlar. 7/24 devriye atar, gemideki yolcu ve mürettebat güvenliğinden bizzat sorumludurlar. Diğer departman ise 'surveillance' birimidir. Burada çalışan kişilerin görevi gemide bulunan güvenlik kameralarını takip etmek, ihtiyaç halinde inceleme yapmak ve rapor hazırlamaktır. Şüpheli kişilerin takibi rahatlıkla yapılabilir çünkü yolcu gemilerinde kör nokta yok denecek kadar azdır.