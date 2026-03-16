Haberler Yaşam Haberleri Dilencilik bahanesiyle yaklaştı, kadının cüzdanını alıp kaçtı... O anlar kamerada
Giriş Tarihi: 16.03.2026 23:54

Kırıkkale’de bir şahsın, dilencilik bahanesiyle kadına yaklaşarak çantasını kesip cüzdanını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İHA
Olay, Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir şahıs, caddede dilencilik bahanesiyle bir kadından yardım istedi. Bir süre kadının yanında oyalanan şahıs, çantanın kulpunu keserek içindeki cüzdanı aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. O anlar çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphelinin yakalanması için teknik ve fiziki takip başlatıldı. Ekipler, KGYS kamera görüntülerini inceleyerek saha araştırması yaptı. Yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin G.Ş. olduğu tespit edildi.


Polis ekiplerince aynı gün gözaltına alınan G.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

