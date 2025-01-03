Dilovası derelerinde çevre ve estetik hamlesi

Başkan Ömeroğlu, Dilderesi'nde geçmişte yapılan istinat duvarı ve zemin beton çalışmaları sayesinde önemli bir iyileştirme sağlandığını belirtti. Ancak, yağmur sularıyla taşınan moloz ve atıkların temizlenmesi gerektiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Dilderesi'nde yapılan projelerle düzen sağlanmıştı. Şimdi, moloz ve atıkları temizleyerek hem estetik bir görünüm kazandıracağız hem de taşkın riskini azaltacağız. Bu çalışmalar, sadece görüntü değil, çevre güvenliği açısından da büyük önem taşıyor."

TARİHÎ MİMAR SİNAN KÖPRÜSÜ

Ömeroğlu, Dilderesi'nin üzerinde bulunan Tarihi Mimar Sinan Köprüsü'nün geçtiğimiz günlerde restore edildiğini vurgulayarak, "Tarihi eserlerimizin dokusunu korumak adına yapılan bu çalışmalar, hem çevremizi güzelleştirecek hem de tarihimize sahip çıkmamızı sağlayacak," dedi.

DSİ'DEN TAM DESTEK

DSİ Bölge Müdürü İnan Gündüz, temizliğin çevre sağlığına ve güvenliğine önemli katkılar sunacağını ifade etti. Gündüz, şu açıklamaları yaptı:

"Yağmur sularıyla taşınan molozların kaldırılması, derenin doğal akışını koruyacak ve çevrede oluşabilecek olumsuzlukları önleyecek. DSİ ekiplerimiz, bu çalışmaları hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirecek."

TEMİZLİK VE ÇEVRE DÜZENLEMESİNİN KAPSAMI

Yürütülecek çalışmalar kapsamında, Dilderesi ve Eynerce Deresi'nde moloz ve atık temizliği yapılacak, doğal yapı korunarak çevre düzenlemesi sağlanacak. Çalışmalar tamamlandığında, hem dere yatağının estetik görünümü artacak hem de taşkın riski azaltılacak.

HALKA DAHA YAŞANABİLİR BİR ÇEVRE

Başkan Ömeroğlu, bu çalışmanın bölge halkına temiz ve ferah bir yaşam alanı sunacağını belirterek, halkın çevrenin korunmasına destek vermesi gerektiğini dile getirdi. Ömeroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Birlikte daha yaşanabilir bir Dilovası oluşturacağız. Tarihi ve doğal değerlerimizi korumak, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için hepimize görev düşüyor."

Dilderesi ve Eynerce Deresi'ndeki temizlik hamlesi, hem çevre düzenine katkı sağlayacak hem de Dilovası'nın tarihi dokusunu ön plana çıkararak bölgede estetik ve güvenliği bir arada sunacak.