Dilovası’nda evliliklere destek: ’Aile Akademisi’ kuruldu

Açılışta konuşan Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay 2025'in aile yılı olması sebebiyle bu projeye çok önem verdiklerini ifade etti. Projeyi anlatan Kubilay açıklamalarına "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 2025 yılı Aile yılı ilan edilmiştir. Bu nedenle biz bu projeye çok önem veriyoruz. Kaymakamlığımız, Dilovaslı Belediyesi, Üsküdar Üniversitesi, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkiler Genel Müdürlüğü ile beraber Kocaeli Denekler Federasyonu'nun hazırladığı bir projeye paydaş olduk. Bu proje Kocaeli Denekler Federasyonu tarafından yani bir sivil toplum kuruluşu tarafından hazırlandı ama bizler de belediyemizle, Üsküdar Üniversitesi ile beraber destek olduk. Muhakkak ki Türk toplumunun temeli aile. Ailenin korunması bizim en esaslı meselemiz, en önemli konumuz. Özellikle gerek evlilik öncesi danışmanlık hizmeti verilmesi, gerekse de evlendikten sonra yine bir danışmanlık hizmeti verilebilmesi açısından evlilik akademisi kuruldu bugün. Bu programdan önce de açılışını yaptık. Evlilik Akademisi'nde hem gençler nikahtan önce orada danışmanlık hizmeti alacaklar hem de danışmanlık hizmeti alanlara teşvik amaçlı çeşitli hediyelerimiz olacak. Bizim amacımız evlilik sayılarının artması boşanma sayılarının da azalması. Aynı zamanda eğitim alanında çalışmayı yürüteceğiz. Halk eğitim vasıtasıyla işte kurslara katılım noktasında teşvik edeceğiz. Yine İŞKUR üzerinden iş arayan çiftlerimize, vatandaşlarımıza, ailelerimize destek olacağız. Projemizin süresi bir yıl olarak gözükse de biz bunu sürekli hale getirilmesini istiyoruz. Ayrıca bu danışmanlık tamamen ücretsiz. Bugün Prof. Dr. Nevzat Tarhan hocamızın son sığınak aile diye bir konferansı olacak. Bu konferansları da yaygınlaştıracağız. Aile yapımımız ne kadar güçlü olursa toplumumuz da o kadar güçlü olur, çünkü gelecek ailedir." cümleleriyle devam etti.
"İLK OLMANIN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ"
Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Türkiye'de ilk olan bu projenin en büyük hayali olduğunu belirtti. Ömeroğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti:
Hem belediyemiz hem kaymakamlığımızın istişareleri ve bakanlığımızın da destekleriyle Dilova'mızda bu hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz bugün. Bugün kıymetli hocamız Nevzat Tarhan da burada ve konuyla alakalı bize brifing verecek. Mutluyuz çünkü Dilova'sında ilk olmanın sevincini yaşıyoruz. Bugün açılışımızı yaptık. Dilova'mızın da ihtiyacı var. Evlilik öncesi ve evlilik sonrası bir çalışma söz konusu. Evlilik öncesi eğitimlerimizi vererek gençlerimizin daha sağlıklı, daha güzel birliktelik ve daha güzel evliliklerinin olması, uzun vadeli evliliklerin sürdürülebilmesi için bir mücadele veriyoruz. Evlilik sonrasında da takibimiz olacak ve bu konuda evlilik müessesesini daha da güçlendireceğiz. Hem Dilovası Belediyesinin hem kaymakamımızın ve bakanlığımızın destekleriyle bu çalışmayı yürütmüş olacağız. Dilova'mıza, ülkemize, milletimize böyle bir çalışmanın öncülüğünü yapmakta da mutluluk duyuyoruz.
"TAMAMEN ÜCRETSİZ HİZMET VERECEĞİZ"
Kocaeli Dernekler Federasyonu Başkanı Bahriye Gürpınar Geredeli federasyonun bir buçuk yıl önce kurulduğunu belirtti ve bu yola nasıl çıktığını anlattı. Geredeli projeyle ilgili "Üsküdar Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaparken böyle bir projenin olduğunu öğrendim. Sonrasında benim de hayalim olan evlilik akademisini kurmak için çalışmalara başladık. Sağ olsun hocalarımız orada destek oldular ve bu proje için Mart ayında çalışmalara başladık. Birkaç ay sonra da onaylandı ve hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Aile danışmanlıkları ücretli ve biz ücretsiz ne yapabiliriz, insanlara nasıl faydalı olabiliriz diye düşünüyoruz. " ifadelerini kullandı.
"ESKİ SORULARA YENİ CEVAPLAR VERMEK GEREKİYOR"
Projeye akademik danışmanlık verecek Üsküdar Üniversitesi'nin Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan ise "Son sığınak aile" dedi.
Nevzat Tarhan açıklamalarına şu şekilde devam etti:
Çünkü güçlü ailelerin olabilmesi için güçlü kişiler lazım, anneler, babalar lazım, eşler lazım.Bu da psikolojik sağlamlıkla mümkün olur. Yani insanların psikolojik sağlamlığını kazandırmak gerekiyor. Bu koruma ve önleme, aileyi koruma ve önleme çalışmaları. Bu da en güzel tanıtımlar. önemli fakat ikinci aşamada da projelerle olur. Burada Dilovası Belediyemiz, Üsküdar Üniversitesi'yle birlikte bu projeyi gerçekleştiriyor. Dilovası Kaymakamlığı da bu projede. Biz insanlara özelliklere ailelere dokunacağız. Neden aile çünkü son sığınak ailedir. Neden ailenin güçlenmesi gerekir? Bir bina düşünün, binayı bina yapan nedir? Tuğlalardır. Bu tuğlalar ailedir. Toplum bir binaysa tuğlası ailedir. Tuğlalar çürükse, beton çürükse bina ufak bir sarsıntıdan dağılır. Aslında Anadolu irfanımız bunu sağlıyordu. Fakat artık son yıllarda iletişim çağında olduğumuz için akıllı telefonlar evimizin, ailemizin açık kapısı oldu. Çok rahatlıkla evin güvenli ortamında en güvensiz şeyler evimize, ailemize girebiliyor. Buna çözüm de var. Bununla karşı nasıl yaşamak gerekiyor? Çocuklarımızı nasıl yetiştirmek gerekiyor? Bunun için eski sorulara yeni cevaplar vermek gerekir. Eski sorulara eski cevaplar vermeye devam edersek gençliği kaybedeceğiz ve aileyi kaybedeceğiz. O halde aile ilgili konularda eski sorulara yeni cevaplar ancak projelerle olur ve yeni yöntemlerle olur, bu zamanın doğrularıyla olur. Burada gençlere dokunarak, ailelere dokunarak onların Bireysel sağlamlık, psikolojik sağlamlıkla birlikte dolaylı olarak sosyal ilişkiler, sosyal ilişkilerin en önemli ayağı olan aile de güçlenmiş olur.
Açılış sonrasında ise Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan söyleşi düzenledi.