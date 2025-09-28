Dilovası’nda evliliklere destek: ’Aile Akademisi’ kuruldu



"İLK OLMANIN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ"

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, Türkiye'de ilk olan bu projenin en büyük hayali olduğunu belirtti. Ömeroğlu açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Hem belediyemiz hem kaymakamlığımızın istişareleri ve bakanlığımızın da destekleriyle Dilova'mızda bu hayalimizi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz bugün. Bugün kıymetli hocamız Nevzat Tarhan da burada ve konuyla alakalı bize brifing verecek. Mutluyuz çünkü Dilova'sında ilk olmanın sevincini yaşıyoruz. Bugün açılışımızı yaptık. Dilova'mızın da ihtiyacı var. Evlilik öncesi ve evlilik sonrası bir çalışma söz konusu. Evlilik öncesi eğitimlerimizi vererek gençlerimizin daha sağlıklı, daha güzel birliktelik ve daha güzel evliliklerinin olması, uzun vadeli evliliklerin sürdürülebilmesi için bir mücadele veriyoruz. Evlilik sonrasında da takibimiz olacak ve bu konuda evlilik müessesesini daha da güçlendireceğiz. Hem Dilovası Belediyesinin hem kaymakamımızın ve bakanlığımızın destekleriyle bu çalışmayı yürütmüş olacağız. Dilova'mıza, ülkemize, milletimize böyle bir çalışmanın öncülüğünü yapmakta da mutluluk duyuyoruz.



"TAMAMEN ÜCRETSİZ HİZMET VERECEĞİZ"

Kocaeli Dernekler Federasyonu Başkanı Bahriye Gürpınar Geredeli federasyonun bir buçuk yıl önce kurulduğunu belirtti ve bu yola nasıl çıktığını anlattı. Geredeli projeyle ilgili "Üsküdar Üniversitesi'nde yüksek lisansımı yaparken böyle bir projenin olduğunu öğrendim. Sonrasında benim de hayalim olan evlilik akademisini kurmak için çalışmalara başladık. Sağ olsun hocalarımız orada destek oldular ve bu proje için Mart ayında çalışmalara başladık. Birkaç ay sonra da onaylandı ve hayata geçirmek için çalışmalara başladık. Aile danışmanlıkları ücretli ve biz ücretsiz ne yapabiliriz, insanlara nasıl faydalı olabiliriz diye düşünüyoruz. " ifadelerini kullandı.