Dilovası’ndaki fabrika yangınında can kaybı 7’ye yükseldi

Dilovası İlçesinde 8 Kasım sabahı saat 09.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan kozmetik ürün dolumu yapılan bir iş yerinde çıkan yangın, kısa sürede tüm tesisi sardı. Yangında ilk etapta 6 kadın çalışan yaşamını yitirdi. Biri ağır 7 kişi ise yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Tuncay Yıldız'ın da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

11 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yangında yaşamını yitiren Şengül Yılmaz (55), Tuğba Taşdemir (18), Nisa Taşdemir (17), Cansu Esatoğlu (16), Esma Gikan ve Hanım Gülek (52) gözyaşları ile toprağa verildi. Olayın ardından geniş çaplı bir adli soruşturma başlatıldı. "Kasten öldürme, kasten yaralama, taksirle ölüm, mala zarar verme, suç delillerini yok etme ve değiştirme" gibi çeşitli suçlamalarla 11 kişi gözaltına alındı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Aralarında tesisin sahibi, eşi ile oğlunun da bulunduğu 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Yangınla ilgili idari soruşturma da başlatıldı. Soruşturma kapsamında Dilovası Belediyesi'nde görevli Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz'in yanı sıra Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ile zabıta personelleri Cengiz Taşdemir, Tekin İlaslan ve Ömer Kocabay geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Olay esnasında yanan fabrikadan son anda kaçmayı başararak yürüyerek dışarı çıkan ve ağır yaralı olarak hastanede tedavisi sürmekte olan fabrika çalışanlarından Tuncay'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Başlatılan soruşturmanın şüphelilerinden de olduğu öğrenilen Tuncay Yıldız'ın da hayatını kaybetmesi ile feci yangında ölü sayısı 7'ye yükseldi.