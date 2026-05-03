Dilruba’nın katiline ağır müebbet

Balıkesir'in Erdek ilçesinde ayakkabı satan Burak İnci, 2024'te kafede tanıştığı Dilruba Elif Çetin ile önce arkadaş, sonra sevgili oldu. Çetin, 4 Mayıs 2025'te evine gelip birlikte alkol aldığı İnci tarafından dövülünce şikayette bulunup, hakkında 30 gün uzaklaştırma kararı aldırdı. Burak İnci, 22 Mayıs 2025'te uzaklaştırma kararına rağmen görüşmeye devam ettiği Dilruba Elif Çetin'in oturduğu Zeytinli Mahallesi Kurbağalı mevkiindeki sitenin 1'inci katındaki evine gitti. Birlikte alkol alan Çetin ile İnci arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Burak İnci, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla Çetin'i sırtından 4 kez bıçakladı. Çetin yere düşerken, İnci evin balkonundan atlayıp, kaçtı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Dilruba Elif Çetin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis tarafından yakalanan şüpheli tutuklandı, Dilruba Elif Çetin ise Antalya'da toprağa verildi.

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi suçunu sabit gördüğü Burak İnci'yi, indirim yapmadan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Burak İnci'nin avukatları Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren 18'inci Ceza Dairesi, Yargıtay nezdinde temyiz yolu açık olmak koşuluyla yerel mahkemede verilen cezayı onayıp, 'İstinaf başvurusunun esastan reddine' kararıyla, İnci'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.