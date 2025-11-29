Dilruba’yı ekmek bıçağıyla katletti | Olay gününü anlattı: İddiaları kan dondurdu!

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Savcılık soruşturması sonrası hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Burak İnci'nin yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada İnci, Dilruba Elif Çetin ile zaman zaman tartışma yaşadıklarını ancak kısa sürede barıştıklarını söyledi. Olay günü evine gittiği Çetin ile birlikte alkol aldıklarını belirten tutuklu sanık, "Dilruba hakkımda 30 gün süreyle uzaklaştırma kararı aldırsa da yine birlikte oluyorduk. Olay akşamı alkol aldık. Aramızda bir kez daha tartışma çıktı. Olay büyüyünce bana, üvey babası olan A.O.'nun sevgilisi olduğunu kendisini para karşılığı erkeklere pazarladığını söyledi. Ağabeyimle de birlikte olduğunu anlatınca sinirlendim. Mutfakta bulunan küçük ekmek bıçağını ona sapladım. Sonra linç edilmekten korkup, kendimi balkondan aşağı bıraktım. Bacaklarım kırıldı. Aracın altına saklandım. Aileme telefon açıp, haber verdim. Ardından polis tarafından yakalandım" dedi.