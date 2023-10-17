Haberler Yaşam Haberleri Dim Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Dim Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?
Giriş Tarihi: 17.10.2023 16:01 Son Güncelleme: 17.10.2023 16:01

Dim Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Dim Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Dim Mağarası, 1986 yılında ortaya çıkarılmış doğa harikası bir mağaradır. Mağara, MTA’nın katkıları ile ortaya çıkarılmıştır. Söz konusu mağara her yıl binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir. Mağarayı ziyaret etmeden önce burası ile ilgili bir kısım bilgilere haiz olmanız önemli bir husustur. Dim Mağarası nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar ve müzekart geçiyor mu sorularının cevabını bilmekte fayda var.

Dim Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Dim Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Dim Mağarası, doğal güzelliğinin yanı sıra harika pozlar yakalamanızı sağlayan bir yapıdır. Mağara günümüzde ziyaretçisi yoğun olan mağaralardan biridir. Doğal ve karstik oluşumu ile dikkat çeken mağara kireçtaşlarının erimesi ile oluşmuştur. Mağara ile ilgili merak edilen çok sayıda bilgi vardır. Dim Mağarası nerede ve nasıl gidilir, giriş ücreti ne kadar ve müzekart geçiyor mu gibi soruların cevabını bilmek sizlere katkı sağlayacaktır.

Dim Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir?

Dim Mağarası, 1988 yılında keşfedilmiş bir yapıdır. Mağaranın oluşmasına tektoniğin de katkı sağladığı yönünde araştırma sonuçları vardır. 360 metre uzunluğa sahip olan mağaranın genişliği ise yer yer 15 metreyi bulmaktadır. Mağaranın içinde küçük bir de göl bulunmaktadır.

Dim Mağarası, Antalya ilinin Alanya ilçesi sınırları içinde yer alır. Alanya ilçesinden kalkan belediye otobüsleri ile mağaraya ulaşmanız mümkündür. Mağara, T.C. Kültür Bakanlığı Müze ve Ören yerleri talimatına uygun olarak ziyarete açılmıştır.

Dim Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?

Dim Mağarası giriş ücreti her yıl güncellenmektedir. 2023 yılı için belirlenen ücret yetişkinler için 60 TL, öğrenciler için ise 20 TL'dir. Ayrıca emekliler için belirlenen ücret tarifesi de 30 TL'dir. Mağaraya giriş için müzekart kabul edilmiyor. Dim Mağarasının ziyaret saatleri ise yaz döneminde 08:00-19:00, kış döneminde ise 08:00-17:00 saatleri arasıdır.

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Dim Mağarası Nerede ve Nasıl Gidilir? Dim Mağarası Giriş Ücreti Ne Kadar, Müzekart Geçiyor Mu?
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