DİN GÖREVLİSİ MAAŞ ZAMMI 2026: Ocak zammı ile vaiz, müezzin ve imam maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 3.12.2025 10:28

Türkiye'de milyonlarca memurun merakla beklediği zam dönemi yaklaşıyor. Ocak ayında açıklanacak Aralık enflasyon verileriyle birlikte, 2026 yılı Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak zam oranı kesinleşecek. En düşük memur aylığından görev ve unvanlara göre farklılık gösteren maaşlara kadar tüm ücretler, belirlenen zam oranları doğrultusunda yeniden hesaplanacak. Bu düzenleme, imam, vaiz ve müezzin gibi din görevlilerinin maaşlarını da doğrudan etkileyecek. Peki, 2026 Ocak ayında yapılacak zamla birlikte imam, vaiz ve müezzin maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları, açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda netleşiyor. Buna bağlı olarak kamu kurumlarında görev yapan çalışanların maaşlarında da güncellemeler gerçekleşecek. Peki, 2026 Ocak ayında memurlara yapılacak zam sonrası imam, vaiz ve müezzinlerin maaşları ne kadar olacak, zam oranı ne olacak? İşte detaylı bilgiler...

KASIM 2025 ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

TÜİK'in yayımladığı verilere göre, temmuz ayında enflasyon yüzde 2,06 olarak kaydedildi. Ağustos ayında yüzde 2,04 artış yaşanırken, eylül ayında artış oranı yüzde 3,23 ve ekimde yüzde 2,55 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise toplamda yüzde 32,87'ye ulaştı. Kasım ayında ise tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda %31,07 artarken, aylık artış %0,87 oldu.

4 AYLIK ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE ZAM ORANI

Temmuz ve eylül aylarındaki TÜFE verilerinin toplamına göre enflasyon yüzde 7,50 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayında aylık enflasyon yüzde 2,55 olurken, yıllık enflasyon yüzde 32,87 seviyesinde kaydedildi. Bu rakamlara göre memur ve memur emeklilerinin kümülatif zam oranı şimdiden yüzde 16,56 olarak hesaplandı.

VAİZ, MÜEZZİN ve İMAM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2025 Ocak ayında 69.916,00 TL olarak belirlenen Vâiz maaşı, 2026 yılının son dört aylık enflasyon verileri doğrultusunda yüzde 16,56 oranında artışı garantiledi. Bu artışla birlikte maaş, 74.500,49 TL'ye yükseldi.

