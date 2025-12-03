DİN GÖREVLİSİ MAAŞ ZAMMI 2026: Ocak zammı ile vaiz, müezzin ve imam maaşları ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli ve memur maaşlarına yapılacak zam oranları, açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda netleşiyor. Buna bağlı olarak kamu kurumlarında görev yapan çalışanların maaşlarında da güncellemeler gerçekleşecek. Peki, 2026 Ocak ayında memurlara yapılacak zam sonrası imam, vaiz ve müezzinlerin maaşları ne kadar olacak, zam oranı ne olacak? İşte detaylı bilgiler...