Haberler Yaşam Haberleri Din görevlisi maaşları ne kadar oldu? 2022 Temmuz memur zammı ile yeni Din görevlisi maaşı açıklanıyor!
Giriş Tarihi: 3.7.2022 10:05

Din görevlisi maaşları ne kadar oldu? 2022 Temmuz memur zammı ile yeni Din görevlisi maaşı açıklanıyor!

Din görevlisi maaşları ne kadar oldu? 2022 Temmuz memur zammı ile yeni Din görevlisi maaşı açıklanıyor!

TÜİK tarafından enflasyon oranları son dakika haberi olarak duyurulacak. Polis, din görevlisi, hemşire ve avukat başta olmak üzere milyonlarca memuru yakından ilgilendiren memur zammı 4 Temmuz’da belli olacak. Kamuda maaşlar derece ve kademeye göre değişiklik gösteriyor. Bu nedenle imam, müezzin, vaiz maaşlarında oran farklılaşıyor. Peki Din görevlisi maaşları ne kadar oldu, en düşük ve en yüksek Din görevlisi maaşı kaç TL? 2022 Temmuz memur zammı ile yeni Din görevlisi maaşı açıklandı mı?

Din görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu, en düşük ve en yüksek din görevlisi 2022 ne kadar sorusuna milyonlar yanıt arıyor. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte 2022 din görevlisi zammı da belli olacak. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı göz önüne alınarak belirlenecek olan zam, yarın netleşecek. Peki 2022 Din görevlisi maaşları ne kadar oldu, en düşük ve en yüksek din görevlisi maaşı kaç TL? 2022 Temmuz memur zammı ile yeni din görevlisi açıklanıyor!

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Aralık ayı enflasyon TÜİK tarafından 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü duyurulacak. Memur maaşlarına gelen zamlar ile birlikte, Din görevlisi maaşları da netlik kazanacak…

DİN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU? 2022

Temmuz zammı ardından 2022 Din görevlisi maaşı güncel olarak duyurulacak.

YENİ DİN GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE OLDU?

2022 Ocak ayından itibaren zamlarla birlikte maaşlara yansıyan maaşlar şöyle;

İmam, müezzin ve vaiz maaşları;

İmam/hatip maaşı 4.762 liradan 6 bin 214,41 liraya yükseldi.

Müezzin maaşı 4.762 liradan 6 bin 214,41 liraya yükseldi

Vaiz maaşı 5.016 liradan 6 bin 545.88 liraya yükseldi.

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Din görevlisi maaşları ne kadar oldu? 2022 Temmuz memur zammı ile yeni Din görevlisi maaşı açıklanıyor!
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