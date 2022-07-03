Din görevlisi maaşları ne kadar oldu? 2022 Temmuz memur zammı ile yeni Din görevlisi maaşı açıklanıyor!

Din görevlisi maaşları ne kadar, kaç TL oldu, en düşük ve en yüksek din görevlisi 2022 ne kadar sorusuna milyonlar yanıt arıyor. 4 Temmuz Pazartesi günü açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte 2022 din görevlisi zammı da belli olacak. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı göz önüne alınarak belirlenecek olan zam, yarın netleşecek. Peki 2022 Din görevlisi maaşları ne kadar oldu, en düşük ve en yüksek din görevlisi maaşı kaç TL? 2022 Temmuz memur zammı ile yeni din görevlisi açıklanıyor!