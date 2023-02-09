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Giriş Tarihi: 9.2.2023 14:47 Son Güncelleme: 9.2.2023 15:08

Din İşleri Yüksek Kurulu: “Fitrelerinizi, deprem mağdurlarına Ramazan ayından önce verebilirsiniz”

2023 yılı fitre bedelini 70 TL olarak belirleyen Din İşleri Yüksek Kurulu, deprem mağdurları için fitrenin Ramazan ayından önce de verilebileceğini açıkladı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Din İşleri Yüksek Kurulu: “Fitrelerinizi, deprem mağdurlarına Ramazan ayından önce verebilirsiniz”

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından 2023 yılı fitre miktarı açıklandı. Din İşleri Yüksek Kurulu, Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla, 2023 yılı fitre miktarının 70 TL olarak belirlendiğini ve vatandaşların fitrelerini deprem mağdurları için Ramazan ayı öncesinde de verebileceklerini açıkladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından karar sonrasında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde 2023 yılı için fitre miktarı, 70 TL olarak belirlenmiştir. Bu meblağ, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Her bir mükellef, kendi ekonomik durumunu ve günlük gıda harcamalarını göz önünde bulundurarak belirleyeceği bir meblağı fitre olarak verebilir."

Bunun yanında Din İşleri Yüksek Kurulu, içerisinden geçmekte olduğumuz olağanüstü şartlar nedeniyle, vatandaşlarımız tarafından yoğun bir şekilde yöneltilen "Fıtır sadakasının Ramazan ayından önce verilmesi caiz midir?" sorusuna, "Fıtır sadakasının Ramazan ayı içerisinde verilmesi müstehap olmakla birlikte Hanefi mezhebine göre Ramazan ayından önce verilmesi de caizdir. Dolayısıyla fitre vermesi gereken kimseler, doğal afet gibi hallerde fitrelerini Ramazan ayından önce de verebilirler." cevabını verdi.

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Din İşleri Yüksek Kurulu: “Fitrelerinizi, deprem mağdurlarına Ramazan ayından önce verebilirsiniz”
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