Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı arama geçmişlerindeki yerini aldı. Daha önce ülkemizde de büyük takımları çalıştıran Lucescu yönetimindeki Ukraynalı ekip oldukça iddialı. "Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı canlı izle hangi kanalda" sorusuna yanıt arayan taraftarlar maçı canlı yayın ile takip edecek. Dinamo Kiev Fenerbahçe canlı yayın saati ve kanalı araştırılıyor. İşte, Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı canlı izle!
DİNAMO KİEV – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi eleme maçı 20 Temmuz 2022 (bugün) oynanacak. Heyecanlı karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
Rusya gerilimi sebebiyle Polonya Miejski Stadyumu'nda gerçekleşecek maçın rövanşı İstanbul'da oynanacak.
Rövanş maçı 27 Temmuz günü Şükrü Saraçoğlu'nda! Sarı lacivertliler ilk maçta galibiyeti hedefliyor.
İşte, FK Dinamo Kiev - FB canlı yayın…
Dinamo Kiev - Fenerbahçe Maçı Muhtemel 11'ler
Dinamo Kiev: Georgiy Bushchan, Ilya Zabarnyi, Vladyslav Dubinchak, Oleksandr Karavaev, Sergiy Sydorchuk, Volodymyr Shepliev, Benjamin Verbic, Denys Garmash, Viktor Tsgankov, Vladyslav Supryaga
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo, Diego Rossi, Lincoln Henrique, Enner Valencia