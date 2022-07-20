Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda? Canlı izle

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Jorge Jesus ile ilk resmi maçına çıkacak olan sarı lacivertli takımda ilk 11 şekillenirken mücadelenin yayın kanalı ise merak konusu oldu. ''Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda'' futbolseverlerin aklındaki en önemli soru işareti oldu. Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi? İşte, maçın yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak bu yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı lacivertli takım Dinamo Kiev'e konuk oluyor.

İşte, maçın yayın kanalı ve tüm detaylar;