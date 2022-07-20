Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda? Canlı izle

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Jorge Jesus ile ilk resmi maçına çıkacak olan sarı lacivertli takımda ilk 11 şekillenirken mücadelenin yayın kanalı ise merak konusu oldu. ''Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda'' futbolseverlerin aklındaki en önemli soru işareti oldu. Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi? İşte, maçın yayın kanalı ve muhtemel 11'ler
DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU
Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak bu yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı lacivertli takım Dinamo Kiev'e konuk oluyor.
İşte, maçın yayın kanalı ve tüm detaylar;
Dinamo Kiev - Fenerbahçe Maçı Muhtemel 11'ler
Dinamo Kiev: Georgiy Bushchan, Ilya Zabarnyi, Vladyslav Dubinchak, Oleksandr Karavaev, Sergiy Sydorchuk, Volodymyr Shepliev, Benjamin Verbic, Denys Garmash, Viktor Tsgankov, Vladyslav Supryaga
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo, Diego Rossi, Lincoln Henrique, Enner Valencia
TARİH: 20.07.2022
SAAT: 21:00
STADYUM: Polonya'nın Lodz kentindeki Miejski Stadyumu
HAKEM: Glenn Nyberg
YAYIN KANALI: beIN Sports 1
FENERBAHÇE'NİN TURU GEÇERSE KARŞILAŞACAĞI RAKİP BELLİ OLDU
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.
İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz oldu. Kuraya seribaşı olarak katılan sarı-lacivertliler, 2. eleme turunda karşılaşacağı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını elemesi halinde 3. turda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. İstanbul temsilcisi, 3. tura kalması halinde ilk maçını 2 veya 3 Ağustos'ta evinde, ikincisini ise 9 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.
Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edip, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki muhtemel rakibi ise Partizan (Sırbistan) veya Slovacko (Çekya) olacak.