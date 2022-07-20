Haberler Yaşam Haberleri Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda? Canlı izle
Giriş Tarihi: 20.7.2022 11:52

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda? Canlı izle

Şampiyonlar Ligi’nde heyecan yeniden başlıyor. Turnuvada ülkemizi temsil edecek olan sarı lacivertli temsilcimiz ikinci ön eleme turunda bu akşam Lucesculu Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus yönetimindeki ilk resmi maçına çıkacak olan Fenerbahçe, zorlu deplasmandan avantajlı skoru elde ederek ayrılmak istiyor. Öte yandan ‘’Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda’’ gündemdeki en önemli soru işaretlerinden birisi oldu. Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Dinamo Kiev Fenerbahçe (FB) maçı muhtemel 11’leri ve son dakika gelişmeler!

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda? Canlı izle

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile karşı karşıya geliyor. Jorge Jesus ile ilk resmi maçına çıkacak olan sarı lacivertli takımda ilk 11 şekillenirken mücadelenin yayın kanalı ise merak konusu oldu. ''Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda'' futbolseverlerin aklındaki en önemli soru işareti oldu. Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta ve şifresiz mi? İşte, maçın yayın kanalı ve muhtemel 11'ler

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? MUHTEMEL 11'LER BELLİ OLDU

Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayarak bu yıl ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan sarı lacivertli takım Dinamo Kiev'e konuk oluyor.

İşte, maçın yayın kanalı ve tüm detaylar;

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda? Canlı izle

Dinamo Kiev - Fenerbahçe Maçı Muhtemel 11'ler

Dinamo Kiev: Georgiy Bushchan, Ilya Zabarnyi, Vladyslav Dubinchak, Oleksandr Karavaev, Sergiy Sydorchuk, Volodymyr Shepliev, Benjamin Verbic, Denys Garmash, Viktor Tsgankov, Vladyslav Supryaga

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Miguel Crespo, Diego Rossi, Lincoln Henrique, Enner Valencia

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda? Canlı izle

DİNAMO KİEV - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

TARİH: 20.07.2022

SAAT: 21:00

STADYUM: Polonya'nın Lodz kentindeki Miejski Stadyumu

HAKEM: Glenn Nyberg

YAYIN KANALI: beIN Sports 1

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda? Canlı izle

FENERBAHÇE'NİN TURU GEÇERSE KARŞILAŞACAĞI RAKİP BELLİ OLDU

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i elemesi durumunda Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda? Canlı izle

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin rakibi Sturm Graz oldu. Kuraya seribaşı olarak katılan sarı-lacivertliler, 2. eleme turunda karşılaşacağı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını elemesi halinde 3. turda Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek. İstanbul temsilcisi, 3. tura kalması halinde ilk maçını 2 veya 3 Ağustos'ta evinde, ikincisini ise 9 Ağustos'ta deplasmanda oynayacak.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edip, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki muhtemel rakibi ise Partizan (Sırbistan) veya Slovacko (Çekya) olacak.

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Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi ve hangi kanalda? Canlı izle
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