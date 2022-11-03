DINAMO KIEV FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? UEFA Avrupa Ligi Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı için nefesler tutuldu. UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, grubundaki 6. ve son maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile kozlarını paylaşacak. Averaj farkıyla lider konumunda yer alan sarı lacivertliler, Avrupa'da son 16 turuna kalmak için mücadele edecek. Karşılaşmayı ekran başından takip etmek isteyen sarı lacivertli taraftarlar, ''Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı hangi kanalda?'' sorusuna yanıt arıyor. Peki, Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı canlı izle kanalı…
DINAMO KIEV FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, gruptaki 6. ve son maçında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e konuk olmaya hazırlanıyor.
Rakibiyle sahasında oynadığı mücadeleyi 2-1 kazanan sarı lacivertliler, grubunu lider tamamlaması halinde adını son 16'ya yazdıracak ve büyük bir başarıya imza atacak.
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı tarihi, canlı yayın kanalı, saati ve maça dair tüm merak edilenler şöyle;
DINAMO KIEV FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Dinamo Kiev Fenerbahçe maçı, dijital platform EXXEN üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı izlemek için Exxen üyeliği almak gerekiyor.
MUHTEMEL 11'LER
DINAMO KIEV: Neshcheret, Tymchyk, Zabarnyi, Popov, Karavaev, Sidorçuk, Kabayev, Harmaş, Buyalski, Tsygankov, Vanat.
FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar, Szalai, Alioski, İsmail (Arao), Crespo, Lincoln, King, İrfan Can, Valencia.
UEFA AVRUPA LİGİ B GRUBU PUAN DURUMU
1-FENERBAHÇE / 11 Puan ve 4 Averaj
2-Rennes / 11 Puan ve 3 Averaj
3-AEK Larnaca / 4 Puan ve -3 Averaj
4-Dinamo Kiev / 1 Puan ve -4 Averaj