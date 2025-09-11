Haberler Yaşam Haberleri Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maç programı
Giriş Tarihi: 11.9.2025 14:41

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında 8 maçlık seri başlıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, deplasmanda Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Sarı-lacivertli taraftarlar “Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?” sorularını araştırıyor. İşte mücadeleye dair tüm detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda Hırvatistan'ın güçlü ekiplerinden Dinamo Zagreb ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi şansını kaçırması ardından Avurpa'ya odaklanan ekipte heyecan dorukta. Taraftarların gündeminde ise "Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu var.

DINAMO ZAGREB - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı, 24 Eylül Çarşamba günü, TSİ ile 22.00'de başlayacak. Mücadele, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Maksimir Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE AVRUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Dinamo Zagreb karşılaşmasının yayıncı kanalı henüz netleşmedi.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE

2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE

3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART

4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE



5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC

6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE

7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA

8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE

