Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maç programı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda Hırvatistan'ın güçlü ekiplerinden Dinamo Zagreb ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi şansını kaçırması ardından Avurpa'ya odaklanan ekipte heyecan dorukta. Taraftarların gündeminde ise "Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu var.