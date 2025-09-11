Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maç programı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçına çıkıyor. Sarı-lacivertliler, deplasmanda Hırvatistan'ın güçlü ekiplerinden Dinamo Zagreb ile kozlarını paylaşacak. Şampiyonlar Ligi şansını kaçırması ardından Avurpa'ya odaklanan ekipte heyecan dorukta. Taraftarların gündeminde ise "Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?" sorusu var.
Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı, 24 Eylül Çarşamba günü, TSİ ile 22.00'de başlayacak. Mücadele, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Maksimir Stadyumu'nda oynanacak.
1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE
2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE
3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART
4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE
5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC
6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE
7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA
8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE