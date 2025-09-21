Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe’de UEFA Avrupa Ligi heyecanı

UEFA Avrupa Ligi grup etabında sahne alacak Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Hırvatistan'da oynanacak mücadele, sarı-lacivertli ekibin Avrupa'daki performansını yakından ilgilendiriyor. Futbolseverler "Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" ve "Dinamo Zagreb - Fenerbahçe saat kaçta başlayacak?" sorularını merak ediyor. Taraftarların büyük ilgi gösterdiği bu karşılaşma, UEFA Avrupa Ligi fikstüründe dikkat çeken maçlardan biri olarak öne çıkıyor. İşte maç tarihi, saat bilgisi ve yayın kanalıyla ilgili tüm ayrıntılar...
UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki en kritik karşılaşmalardan biri olacak Dinamo Zagreb - Fenerbahçe mücadelesi, futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. UEFA'nın belirlediği fikstüre göre Dinamo Zagreb - Fenerbahçe maçı 24 Eylül tarihinde oynanacak. Mücadele, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bulunan Maksimir Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Maçın başlama saati ise TSİ 22.00 olarak duyuruldu. Sarı-lacivertli taraftarlar, zorlu deplasmanda takımlarına destek olabilmek için ekran başında olacak.
1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE
2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE
3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART
4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE
5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC
6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE
7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA
8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE