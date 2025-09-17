Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 2025 heyecanı başlıyor!

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunda lig mücadelesi için heyecan dorukta. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, deplasmanda Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, "Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Dinamo Zagreb – Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…
UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynanacak Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü sahne alacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği karşılaşma, Türkiye saati ile 22.00'de başlayacak. Mücadele Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'deki Maksimir Stadyumu'nda oynanacak.
1. HAFTA:
24 EYLÜL ÇARŞAMBA
22.00 DİNAMO ZAGREB - FENERBAHÇE
2. HAFTA
2 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - OGC NİCE
3. HAFTA
23 EKİM PERŞEMBE
19.45 FENERBAHÇE - VFB STUTTGART
4. HAFTA
6 KASIM PERŞEMBE
23.00 FC VİKTORİA PLZEŇ – FENERBAHÇE
5. HAFTA
27 KASIM PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE - FERENCVÁROSI TC
6. HAFTA
11 ARALIK PERŞEMBE
23.00 SK BRANN – FENERBAHÇE
7. HAFTA
22 OCAK PERŞEMBE
20.45 FENERBAHÇE – ASTON VİLLA
8. HAFTA
29 OCAK PERŞEMBE
23.00 FOTBAL CLUB FCSB – FENERBAHÇE