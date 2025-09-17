Dinamo Zagreb – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi 2025 heyecanı başlıyor!

UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunda lig mücadelesi için heyecan dorukta. Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe, deplasmanda Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile kozlarını paylaşacak. Futbolseverler, "Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularını gündeme taşıdı. İşte Dinamo Zagreb – Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…