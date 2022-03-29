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Giriş Tarihi: 29.3.2022 14:20 Son Güncelleme: 29.3.2022 14:20

Dini Bayramlar Nelerdir, Ne Zaman Kutlanır? Diyanet Takvimine Göre 2022 Dini Bayramlar Ve Tarihleri

Dini Bayramlar Nelerdir, Ne Zaman Kutlanır? Diyanet Takvimine Göre 2022 Dini Bayramlar Ve Tarihleri

Son dönemde koronavirüs salgınındaki düşüş ile kısıtlamaların kalkacağı yönünde önemli açıklamalar bu yıl bayram ziyaretlerini ne derece etkiliyor henüz bilinmiyor. Ancak yine de Kurban Bayramı’nda Allah’a yaklaşmak ve huzura ermek niyetiyle kurban kesmek, Ramazan Bayramı’nı ise tıpkı eskisi gibi bir arada geçirmek isteyen vatandaşlar, Diyanet dini günler takvimine göre Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman sorusunun araştırıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, dini bayramlar ve tarihlerini yayımladığı takvim ile duyurdu. Hem dini görevlerini yerine getirmek hem de tatil planına yön vermek isteyen vatandaşlar dini bayramlar ne zaman sorusunun yanıtını merak ediyor.

DİNİ BAYRAMLAR NELERDİR?

Dini bayramlarımız hangileridir? İslam alemi için oldukça önemli dini bayramlar Ramazan ve Kurban Bayramı'dır. Ramazan Bayramı, Ramazan ayı boyunca tutulan oruç ve ibadetlerin ardından 3 günü içine alan bayramı ifade eder. Oldukça özel olan bu ayla birlikte Allah'a olan bağlılığın ve sevginin işareti olarak kişilerin dini görevlerini yerine getirdiği Kurban Bayramı da İslam alemi için oldukça anlamlı ve değerli bir bayram olarak kabul edilir. Kurban Bayramı, Hicri takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren 4 gün kutlanmaktadır.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet Dini Günler Takvimine göre;

Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar

Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Müslümanlar arasında yardımlaşma ve kardeşliğin bol olduğu Kurban Bayramı'nın İslam aleminde önemli bir yeri bulunmaktadır. Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı 2022 Temmuz ayına denk gelmektedir.

Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz 2022 tarihine denk gelmektedir. Bayramın son günü ise 12 Temmuz 2022'dir.

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Dini Bayramlar Nelerdir, Ne Zaman Kutlanır? Diyanet Takvimine Göre 2022 Dini Bayramlar Ve Tarihleri
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