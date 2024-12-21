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Giriş Tarihi: 21.12.2024 10:12 Son Güncelleme: 21.12.2024 10:17

Sosyal medyada dini değerleri aşağılayan kişi gözaltına alındı

YouTube üzerinden dini değerleri alenen aşağılayan ve sosyal medyada tepki toplayan bir kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Sosyal medyada dini değerleri aşağılayan kişi gözaltına alındı

YouTube üzerindeki bir hesap tarafından paylaşılan bir videoda dini değerlerin alenen aşağılanması üzerine İstanbul Emniyeti'ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü Polisleri harekete geçti. Detaylı inceleme başlatıldı. Söz konusu videoda dini değerleri aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu saptanan A.A. (20) isimli kişi gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. A.A. isimli kişi hakkında "Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerleri Alenen Aşağılama" suçundan adli işlem başlatıldığı ifade edildi.

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Sosyal medyada dini değerleri aşağılayan kişi gözaltına alındı
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