Dinozor Avı filmi oyuncuları ve konusu: Dinozor Avı IMDB puanı kaç, oyuncu kadrosunda kimler var?

DİNOZOR AVI KONUSU

Genetiğiyle oynanıp yeniden oluşturulan dinozorları sadece zevk için katleden bir grup, vahşi doğa parkında ödül avcılığı oynamaktadır.

Parker da bu gruba katılanlar arasındadır. Yırtıcı kuşların öldürdüğü rehber ise artık grubun lideri değildir.

Ekip, şimdi parktan kaçıp kurtulmaya uğraşacaktır. Ancak bu sefer dinozorlar için onlar birer avdır.