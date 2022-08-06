Dinozor Avı filmi oyuncuları ve konusu: Dinozor Avı IMDB puanı kaç, oyuncu kadrosunda kimler var?

Dinozor Avı 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü Kanal D ekranlarında yer alacak. Dinozor temalı filmlerin son halkalarından biri olan Dinozor Avı oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Özellikle oyuncuları arasında Türk bir oyuncu da yer alıyor. Peki, Dinozor Avı oyuncuları ve konusu ne? Dinozor Avı IMDB puanı kaç? İşte detaylar!
DİNOZOR AVI KONUSU
Genetiğiyle oynanıp yeniden oluşturulan dinozorları sadece zevk için katleden bir grup, vahşi doğa parkında ödül avcılığı oynamaktadır.
Parker da bu gruba katılanlar arasındadır. Yırtıcı kuşların öldürdüğü rehber ise artık grubun lideri değildir.
Ekip, şimdi parktan kaçıp kurtulmaya uğraşacaktır. Ancak bu sefer dinozorlar için onlar birer avdır.