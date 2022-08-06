Haberler Yaşam Haberleri Dinozor Avı filmi oyuncuları ve konusu: Dinozor Avı IMDB puanı kaç, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 6.8.2022 15:30

Dinozor Avı filmi oyuncuları ve konusu: Dinozor Avı IMDB puanı kaç, oyuncu kadrosunda kimler var?

Dinozor Avı filmi oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Başrolünde Tarkan Dospil adlı bir Türk oyuncunun da bulunduğu film, Kanal D ekranlarında yer alacak. Dinozor Avı IMDB puanı kaç sorusu, filmseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Dinozor Avı filmi oyuncuları ve konusu ne? Dinozor Avı oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar!

Dinozor Avı filmi oyuncuları ve konusu: Dinozor Avı IMDB puanı kaç, oyuncu kadrosunda kimler var?

Dinozor Avı 6 Ağustos 2022 Cumartesi günü Kanal D ekranlarında yer alacak. Dinozor temalı filmlerin son halkalarından biri olan Dinozor Avı oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Özellikle oyuncuları arasında Türk bir oyuncu da yer alıyor. Peki, Dinozor Avı oyuncuları ve konusu ne? Dinozor Avı IMDB puanı kaç? İşte detaylar!

DİNOZOR AVI KONUSU

Genetiğiyle oynanıp yeniden oluşturulan dinozorları sadece zevk için katleden bir grup, vahşi doğa parkında ödül avcılığı oynamaktadır.

Parker da bu gruba katılanlar arasındadır. Yırtıcı kuşların öldürdüğü rehber ise artık grubun lideri değildir.

Ekip, şimdi parktan kaçıp kurtulmaya uğraşacaktır. Ancak bu sefer dinozorlar için onlar birer avdır.

DİNOZOR AVI FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Courtney Loggins

Ruben Pla

Tarkan Dospil

Joston Theney

Dan Sinclair

Benjamin Watt

Antuone Torbert

Butch McCain

Heath C. Heine

Spencer C. Warthen

J. Michael Weiss

DİNOZOR AVI IMDB PUANI KAÇ?

2021 yapımı Dinozor Avı'nın IMDB puanı 2,5'tur.

ARKADAŞINA GÖNDER
Dinozor Avı filmi oyuncuları ve konusu: Dinozor Avı IMDB puanı kaç, oyuncu kadrosunda kimler var?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA