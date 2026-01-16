Haberler Yaşam Haberleri Diploma oyunuyla koordinatör oldu
Giriş Tarihi: 16.01.2026

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu'nda Mali İşler Koordinatörü olarak görev yapan Serdal Güçtekin'in (53), hademelik yaptığı üniversitede kendisini bölüm mezunu gibi göstererek bu göreve yükseldiği ortaya çıktı. Güçtekin'in, okulun bilgi yönetim sistemine girip Pazarlama ve Reklamcılık bölümüne kayıt yaptırdığı belirlendi. 2023 yılında mezun görünen Güçtekin'in sistem müdahalesiyle görevde yükseldiği, hademelikten üniversitenin mali işler koordinatörlüğü görevine atandığı belirlendi. Skandal, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan denetim sırasında ortaya çıkarıldı. Güçtekin açığa alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
