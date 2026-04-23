Diplomasi Forumu’nda Ukrayna’nın Adana Fahri Konsolosu Sakarya’ya büyük onur

Ukrayna Devleti'nin en yüksek onur nişanlarından biri olan Order of Prince Yaroslav the Wise – V. Derece ile taltif edilen Çukurova Genç İşadamları Derneği Onursal Başkanı ve GİAF Başkanı, Ukrayna'nın Adana Fahri Konsolosu Ömer Faruk Sakarya'ya nişanı Antalya Diplomasi Forumu'nda Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha tarafından takdim edildi.

Sakarya'nın yakasına nişanı takan Bakan Sybiha, Sakarya'ya fahri konsolos olarak atandığı günden bu yana Ukrayna için yaptığı görev, gerçekleştirdiği proje, program ve faaliyetler, her iki ülkenin birlik, beraberliği, ticari, kültürel, insani anlamda kurduğu bağlar için teşekkür etti. Savaşın başladığı ilk günden bu yana Ukrayna'ya, Ukrayna vatandaşlarına gösterilen destek ve yardımların, onların yanında olmak için gösterdiği çabanın Ukrayna milleti ve Ukrayna devleti tarafından büyük takdirle karşılandığını dile getiren Sybiha, takdim ettiği nişanın bizzat Devlet Başkanı Volodimir Zelensky tarafından imzalanarak verilen çok önemli bir nişan olduğuna dikkat çekti.

Böylesine önemli bir nişana layık görülmekten büyük gurur duyduğunu belirten Ömer Faruk Sakarya da, iki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi. Sakarya, "Bu nişan benim için ömür boyu taşıyacağım bir onur. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticari, kültürel ve insani ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.