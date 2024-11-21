Direksiyon eğitmeni kaza kurbanı

Şehitkâmil ilçesi Kuzeyşehir yolu üzerinde meydana gelen kazada, 2 arkadaşıyla birlikte evine dönen direksiyon eğitmeni Pınar Günoğlu'nun (25) ismi öğrenilemeyen arkadaşının kullandığı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarındaki duvara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kaza anında otomobilin camından fırlayıp ağır yaralanan Pınar Günoğlu Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne, diğer 2 kişide farklı hastanelere sevk edildi. Pınar Günoğlu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Günoğlu'nun cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yaralı 2 kişinin hayatı tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.