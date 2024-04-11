Direksiyon eğitmeni kazada öldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde önceki gece, Aysu Öncel'in (29) kullandığı hafif ticari araç, Aydın-Denizli Karayolu üzeri Organize Sanayi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje çarptıktan sonra takla attı. Araçtan yola fırlayan sürücü Öncel, olay yerinde hayatını kaybetti. Yanındaki 3 kişi ise yaralandı. Aysu Öncel'in evin tek çocuğu olduğu ve direksiyon eğitmenliği yaptığı öğrenildi.İzmir'in Bergama ilçesinde önceki gece yarısı Mehmet Ö.'nün (40) kullandığı otomobil, önünde giden motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü Emirhan A. (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan arkadaşı Keremcem A. (17) da kaldırıldığı Bergama Devlet Hastanesi'nde can verdi. Jandarma, otomobil sürücüsü M.Ö.'yü gözaltına aldı.Kocaeli'nin Derince ilçesinde özel halk otobüsü ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kaan Muhammed Akbulak (17) öldü.Tokat'ın Zile ilçesine 2 otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, sürücülerden Cengiz G. ölürken 5 kişi de yaralandı.Denizli'nin Tavas ilçesinde Hüseyin İlkinci (52) yönetimindeki hafif ticari araç, Gümüşdere Mahallesi yakınlarında Rukiye Erçıktı'nın (33) kullandığı otomobille çarpıştı. Sürücülerden Hüseyin İlkinci ile eşi Zehra İlkinci'nin öldüğü kazada 4 kişi de yaralandı.Niğde'de otoban köprüsüne çarpan hafif ticari aracın sürücüsü S.T. yaralı kurtulurken, eşi Fadimana T. (64) öldü.Afyonkarahisar'da İ.Ç.'nin (39) kullandığı otomobil, Göçerli Köyü yakınlarında F.D.'nin (15) kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı. F.D.'nin öldüğü kazada, otomobildeki biri çocuk 4 kişi de yaralandı. Otomobil sürücüsü İ.Ç., gözaltına alındı.