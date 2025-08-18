Haberler Yaşam Haberleri Direksiyon hakimiyetini kamyonet sürücüsü reklam panolarına ve trafik ışıklarına çarptı
Giriş Tarihi: 18.8.2025 16:46 Son Güncelleme: 18.8.2025 16:47

İstanbul Arnavutköy’de Ramazan S.’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet önce reklam panolarına ardından trafik ışıklarına çarptı. Kamyonette sıkışan yaralı şoför, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy Çevre Yolu üzeri Memba ışıkları mevkiinde meydana geldi. Ramazan S. yönetimindeki kamyonetin freni patladı.

Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yol kenarındaki reklam panolarına çarpıp savrulduktan sonra trafik ışıklarına vurarak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan kamyonet şoförü itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesine götürülen Ramazan S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

